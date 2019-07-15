Можно ли простудить мочевой пузырь, сидя на холодном камне?

Марье Оона. ФОТО: SILLE ANNUK / PM/SCANPIX BALTICS

Мифы, связанные с воспалением мочевого пузыря, комментирует семейный врач и доцент кафедры семейной медицины Тартуского университета Марье Оона.

«Не замечено, чтобы сидение на холодном камне приводило к воспалению мочевого пузыря, - отметила Оона. – Безусловно, такие случаи были, когда после сидения на холодной поверхности возникало какое-то воспаление, но это скорее совпадение».

Воспаления мочевого пузыря возникают круглый год в результате комбинации разных факторов риска – и не меньшую роль здесь играет и генетическая предрасположенность: «Если на слизистую попадают вызывающие воспаления бактерии, увеличивается и риск возникновения воспаления мочевого пузыря. На возникновение болезни также не влияет то, короткая на вас юбка или длинная».