Эксперты: без витамина D вам не похудеть

Специалисты поняли, как сократить объем жировых отложений в области талии, связанных с повышенным риском болезней сердечно-сосудистой системы, пишет MedDaily со ссылкой на «Южный Федеральный». Использование особых соединений позволяет значительно усилить уменьшение жировых отложений. Итак, в центре внимания оказались холекальциферол и эргокальциферол.
На примере 4421 добровольца было показано: люди с адекватным уровнем холекальциферола и эргокальциферола (разные формы витамина D) худели на 9 килограммов больше за год, чем люди из контрольной группы.
Ученые убеждены, что именно определенный уровень витамина D позволяет организму эффективно сжигать жир. Кстати, люди с большими жировыми отложениями в районе живота имели дефицит витамина D. Также дефицитом витамина D, объясняется сезонная прибавка в весе (осенью, зимой на фоне отсутствия солнечных дней снижается выработка витамина).