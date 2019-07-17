Ученые признали, что соцсети и телевизор для детей вреднее, чем компьютерные игры

Чтобы это выяснить, исследователи под руководством Патриции Конрад из Монреальского университета оценили наличие симптомов депрессии у детей и то, как они пользуются соцсетями, смотрят телевизор, играют в компьютерные игры. Также ученые наблюдали за уровнем физической активности испытуемых, чтобы узнать, зависит ли он от использования гаджетов, пишет ferra.ru.

В исследовании участвовали 3826 человек. На момент начала наблюдений их средний возраст составлял 12,7 года. Само исследование длилось четыре года.