Врачи: жарить можно только на определенном масле

Быстрее этот момент наступает у нерафинированных масел. Льняное и подсолнечное (нерафинированные) становятся опасны (окисляются жирные кислоты) при нагреве до 107 градусов. С оливковым это происходит при 190 градусах. Поэтому нерафинированные масла подходят только для салатов.

Для жарки предназначены рафинированные масла - в них меньше легко окисляемых жиров. Например, рафинированное оливковое масло выдерживает температуру до 200 градусов, рафинированные подсолнечное и рапсовое - до 232 градусов. Но лучший вариант для жарки - пальмовое масло. Оно на 50 процентов состоит из устойчивых к нагреванию насыщенных жирных кислот и не боится температуры в 230 градусов (подходит для фритюра).