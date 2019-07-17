Проверка департамента: на каких пляжах Эстонии вода соответствует требованиям?

В этом пляжном сезоне в Эстонии действуют 54 официальных пляжа для купания. 27 из них расположены на берегу моря, а 27 — у внутренних водоемов.

«Кроме того, пробы берут более чем в пятидесяти пунктах мониторинга пляжной воды, на так называемых неофициальных пляжах, где купаются люди. Пробы оценивают по двум индикаторным показателям — количеству Escherichia coli, то есть кишечной палочки, и кишечных энтерококков», - сказала BNS главный специалист отдела экологического здоровья Лемби Тикс.

Проверка выявила, что вода не соответствует требованиям в следующих местах: озеро Арби, пруд в деревне Паюзи и на пляже города Пылва.

«На официальных пляжах гарантируется, что пляж очищен и благоустроен, на нем есть кабинки для переодевания, мусорные урны и туалеты, регулярно проводится мониторинг воды и обеспечен доступ к информации о качестве воды на пляже. Департамент здоровья в течение всего сезона следит за качеством воды на всех официальных пляжах», - сказала Тикс.

Официальный пляжный сезон продолжается с 1 июня по 31 августа.

«Поскольку люди наряду с официальными пляжами привыкли также купаться на неофициальных, где мониторинг не ведется, мы просим и советуем каждый раз самим визуально убеждаться в чистоте воды. Сомневаться в соответствии водоема нормам стоит в тех случаях, если в воде можно увидеть плавающие предметы любого состава, заметны масляные пятна, вода мутная, необычного цвета, обладает необычным запахом или вблизи водоема расположен потенциальный источник загрязнения вроде выпускной трубы канализации», - сказала Тикс.

В прошлые годы на качестве воды на пляжах отрицательно сказывались также дождливое лето и вызванные количеством осадков потоки воды.