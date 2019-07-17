От чего зависят цены на лекарство и то, будет ли Больничная касса за них платить?

Миф четвертый: государство недостаточно платит за лекарства, а потому люди остаются без помощи

В прошлом году Больничная касса заплатила за лекарства более 200 миллионов евро, что составляет около 17 процентов от всех расходов Эстонии на здравоохранение. В последние четыре года эта сумма увеличивается в среднем на 7-10 процентов в год.

Кроме лекарств, государство финансирует профилактическую работу, работу врачей, возможности диагностики, больничное лечение, операции, восстановительное лечение, последующий контроль. Лекарства важны, но это лишь одна часть схемы лечения. От одних только лекарств мало пользы, если у пациента нет хорошо обученного врача и доступа к другим необходимым услугам. Но самый лучший результат дает профилактика болезней и раннее обнаружение, и в это государство вкладывает много денег. Например, Больничная касса оплачивает несколько разных выборочных обследований, детскую вакцинацию и иную деятельность. Если большую часть денег тратить на лекарства, это неизбежно будет происходить за счет других нужных услуг.

Миф пятый: вынесение решения о финансировании из-за излишней бюрократии требует много времени и не достигает пациента вовремя

Фармацевтическая промышленность каждый год требует десятки миллионов денег налогоплательщиков. Их легкомысленное и безграничное распределение безответственно по отношению к налогоплательщику, таким образом, крайне необходимо основательное обдумывания каждого решения.