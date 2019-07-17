От чего зависят цены на лекарство и то, будет ли Больничная касса за них платить?

Мы часто слышим новости о невероятно дорогих лекарствах, за которые государство не платит. Но люди не знают, как формируются цены на медикаменты, и почему Больничная касса их не всегда компенсируют. Главный специалист по вопросам лекарств и медицинским приспособлениями БК Арго Ауг опровергает пять самых распространенных мифов.
Миф первый: лекарства все дорожают, поскольку их разработка становится все дороже
Цена на лекарства формируется также, как и на любой другой товар – чем больше спрос и меньше предложение, тем выше цена. Разработка лекарств, конечно, требует времени, а при расчете цены на него фармацевтические фирмы пытаются покрыть и расходы неудачных проектов, но это не является основной причиной высоких цен. Часто для разработки новых препаратов нужна научная работа, проведенная в университетах, поэтому она уже частично оплачена государством.
Цену определяет скорее предсказание фирм, как много рынок согласится заплатить за медикамент. Если людям нужно какое-то лекарство, то задачей государства является ведение переговоров и торговля разумной цены, поскольку сначала предприятие просит максимально большую цену. А успех переговоров зависит от гибкости фармацевтических фирм.
Миф второй: новые лекарства дороже, поскольку они очень эффективные
Новые препараты, которые предлагают намного более лучший результат, чем имеющиеся, попадают на рынок скорее редко. Большая часть новых лекарств, таким образом, не обязательно нужна для спасения человеческих жизней, но у них есть иные предпочтения. Например, они могут иметь меньше побочных действий, лучше подходить пациентам, которым имеющиеся препараты противопоказаны, или на несколько месяцев продлевают продолжительность жизни.
Среди новых препаратов много таких, для которых уже имеется компенсируемая государством альтернатива. Для обеспечения возможности лечения достаточно, если государство сделает доступным всего одно, или пару таких лекарств. Важно понять, что наличие лекарства не означает, что получаемая от лекарства польза находится в разумном балансе с его стоимостью. Разрешение на продажу получают все медикаменты, которые показывают полезное воздействие в сравнение с тем, если оставить человека без лечения. Чаще всего, уже имеются другие возможности для лечения, и при финансировании важно понимать, достойна ли испрашиваемой суммы дополнительная польза от нового лекарства. Таким образом, цена на препарат напрямую не зависит от получаемой от него пользы, цену формирует рынок.
Миф третий: более дорогое лекарства лечит лучше, чем дешевое
Если разрабатывается новое лекарство, на определенный период оно получает патент, и ни одна другая фирма в этот период не может производить такой же препарат. Поскольку конкуренции нет, производитель может продавать свой препарат по настолько высокой цене, по которой рынок готов его покупать. Когда патентный период заканчивается, это лекарство могут начать производить и другие фирмы, и на рынке появляются генерики (аналоги).
Производители аналоговых препаратов до выхода на рынок должны исследованиями доказать, что их действующее вещество и действие точно такие же, как у оригинального лекарства. Единственное предпочтение оригинала перед генериком заключается в том, что его торговая марка уже знакома покупателю, а потому потребитель ему больше доверяет. Требования же к действию лекарств абсолютно одинаковые.
Миф четвертый: государство недостаточно платит за лекарства, а потому люди остаются без помощи
В прошлом году Больничная касса заплатила за лекарства более 200 миллионов евро, что составляет около 17 процентов от всех расходов Эстонии на здравоохранение. В последние четыре года эта сумма увеличивается в среднем на 7-10 процентов в год.
Кроме лекарств, государство финансирует профилактическую работу, работу врачей, возможности диагностики, больничное лечение, операции, восстановительное лечение, последующий контроль. Лекарства важны, но это лишь одна часть схемы лечения. От одних только лекарств мало пользы, если у пациента нет хорошо обученного врача и доступа к другим необходимым услугам. Но самый лучший результат дает профилактика болезней и раннее обнаружение, и в это государство вкладывает много денег. Например, Больничная касса оплачивает несколько разных выборочных обследований, детскую вакцинацию и иную деятельность. Если большую часть денег тратить на лекарства, это неизбежно будет происходить за счет других нужных услуг.
Миф пятый: вынесение решения о финансировании из-за излишней бюрократии требует много времени и не достигает пациента вовремя
Фармацевтическая промышленность каждый год требует десятки миллионов денег налогоплательщиков. Их легкомысленное и безграничное распределение безответственно по отношению к налогоплательщику, таким образом, крайне необходимо основательное обдумывания каждого решения.
Если производитель лекарств предлагает для рынка Эстонии новый препарат, сравнивается его действие и цена с уже имеющимися альтернативами. Это делается в ходе рассмотрения ходатайства, на что в среднем требуется чуть больше полугода. Если у нового препарата есть предпочтение по сравнению с уже имеющимся лекарством, начинаются переговоры о цене. В лучшем случае такие переговоры занимают пару дней, в сложных же случаях, к сожалению, речь может идти о годах. У Больничной кассы есть свой бюджетный предел, и производителю решать, примет он предложение БК или нет. То есть в том, будет Больничная касса платить или нет, большую роль играет гибкость производителя.