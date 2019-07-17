Ежегодно в результате искусственного оплодотворения рождается более 400 детей

По данным Медицинского регистра рождений, в 2018 году в Эстонии в результате искусственного оплодотворения родилось 444 ребенка или 3,1% от общего числа рождений.

В 2018 году использование процедур лечения бесплодия больше всего выросло среди женщин в возрасте 40 лет (+27%) и старше (+5%).

Чаще всего данными процедурами пользуются женщины в возрасте 34 года и младше (44% от общего числа), а также женщины в возрасте 35-39 лет.