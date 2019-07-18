Врач: стресс дома и на работе убивает больше эстоноземельцев, чем рак

Когда заходит разговор о заболеваниях, значительное внимание уделяется раку, что, по словам Мерилинда, является благородным делом, но при этом создается впечатление, что именно рак является основной причиной смертности в Эстонии. В то же время, по данным портала Terviseinfo.ee, от рака в Эстонии каждый год умирает 3 800 человек, а от заболеваний сердца - свыше 8 000.

Сердечные заболевания вызывают чрезмерное напряжение и стресс, влекущие за собой чуство чрезмерной утомленности, бессонницу и раздражительность, а это в свою очередь может привести к повышению кровяного давления. Высокое давление же является существенным фактором риска возникновения инсульта, инфаркта миокарда, сердечной недостаточности, поражения почек, когнитивных расстройств и преждевременной смерти.

Все эти неприятные болезни можно предотвращать, говорит Мерилинд. Во-первых, нужно всерьез задуматься о том, что именно является причиной стресса. Причин всегда много, но часто главным виновником оказываются большие нагрузки на работе, личные отношения и финансовые проблемы. И здесь важно обращаться за помощью, будь то содействие в разделении домашних нагрузок или профессиональная помощь в решении личных вопросов. Разговоры помогают, обращает внимание врач.

Снять напряжение помогают также подвижный образ жизни и свежий воздух: достаточно ежедневных 30-минутных прогулок.

Нельзя забывать и о соблюдении режима питания. Премировать себя картофельными чипсами и булочками - означает наносить вред своему организму. Это медленный путь к сокращению срока своей жизни, предупреждает Мерилинд. Такие продукты только повышают уровень холестерина, что также способствует образованию болезней сердца.

Вместо богатой на жиры пищи врач рекомендует есть овощи и фрукты, которыми - особенно летом - богаты рыночные прилавки. Лучше наградите себя клубникой или черешней, рекомендует семейный врач.