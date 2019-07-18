Врач: стресс дома и на работе убивает больше эстоноземельцев, чем рак

Напряженность дома и на работе, стресс и обусловленное им легомысленное отношение к своему здоровью отнимают ежегодно жизни свыше 8 000 жителей Эстонии, что в два раза больше показателей смертности от рака. Большинства этих смертей легко можно было бы избежать, пишет семейный врач Ээро Мерилинд на страницах Postimees.
Когда заходит разговор о заболеваниях, значительное внимание уделяется раку, что, по словам Мерилинда, является благородным делом, но при этом создается впечатление, что именно рак является основной причиной смертности в Эстонии. В то же время, по данным портала Terviseinfo.ee, от рака в Эстонии каждый год умирает 3 800 человек, а от заболеваний сердца - свыше 8 000.
Сердечные заболевания вызывают чрезмерное напряжение и стресс, влекущие за собой чуство чрезмерной утомленности, бессонницу и раздражительность, а это в свою очередь может привести к повышению кровяного давления. Высокое давление же является существенным фактором риска возникновения инсульта, инфаркта миокарда, сердечной недостаточности, поражения почек, когнитивных расстройств и преждевременной смерти.
Все эти неприятные болезни можно предотвращать, говорит Мерилинд. Во-первых, нужно всерьез задуматься о том, что именно является причиной стресса. Причин всегда много, но часто главным виновником оказываются большие нагрузки на работе, личные отношения и финансовые проблемы. И здесь важно обращаться за помощью, будь то содействие в разделении домашних нагрузок или профессиональная помощь в решении личных вопросов. Разговоры помогают, обращает внимание врач.
Снять напряжение помогают также подвижный образ жизни и свежий воздух: достаточно ежедневных 30-минутных прогулок.
Нельзя забывать и о соблюдении режима питания. Премировать себя картофельными чипсами и булочками - означает наносить вред своему организму. Это медленный путь к сокращению срока своей жизни, предупреждает Мерилинд. Такие продукты только повышают уровень холестерина, что также способствует образованию болезней сердца.
Вместо богатой на жиры пищи врач рекомендует есть овощи и фрукты, которыми - особенно летом - богаты рыночные прилавки. Лучше наградите себя клубникой или черешней, рекомендует семейный врач.
Он также обращает внимание на то, что стресс - это не всегда плохо: умеренный стресс может влиять на человека мотивирующе. Но стресс очень легко может аккумулироваться и начать оказывать вредное воздействие. В сегодняшнем быстром и сложном мире простые рабочие задачи могут влиять на нервы - тут важно вовремя взять перерыв, причем не только летом. Отдыхать нужно и зимой, напоминает врач.