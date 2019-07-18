60-летний албанец, проживающий на востоке Франции, был глубоко шокирован, когда обнаружил на пачке сигарет фотографию его собственной ампутированной ноги, размещенную там без его согласия.
Фотография была размещена на пачке сигарет, предназначенных для продажи в ЕС, и сопровождалась надписью «курение приводит к закупорке артерий».
Однако 60-летний житель города Мец утверждает, что потерял ногу вовсе не из-за курения, а в результате нападения, совершенного на него в 1997 году в Албании.
Его адвокат уже направил письмо в Европейскую комиссию, чтобы выяснить, как фото могло попасть на пачку сигарет.
Как пишет французская пресса, фотографию, на которой видны характерные шрамы и следы ожогов, обнаружил сын потерпевшего, когда в прошлом году купил в Люксембурге упаковку курительного табака.