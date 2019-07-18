В Германии вакцинацию против кори сделали обязательной

При приеме в детские сады частные ясли, а также в школы родители должны будут предоставить справку о наличии у детей прививки от кори (либо о перенесенном заболевании и приобретенном в результате этого иммунитете). Кроме того, вакцинация от кори станет обязательной для частных нянь, сотрудников детских садов, школ, медицинских учреждений и других общественных заведений. Обязательными станут прививки от кори также для беженцев и соискателей убежища, проживающих в общежитиях.

Не привитые от кори дети не будут приниматься в детские сады, указывается в документе. Родителям школьников, отказывающимся от обязательной вакцинации, грозят штрафы в размере до 2500 евро. Предполагается штрафовать также детские учреждения, принимающие непривитых детей. Дети, которые уже воспитываются в детских садах и учатся в школах на момент вступления закона в силу, должны будут представить справку о прививке до 31 июля 2021 года.

Рост случаев заболевания корью

"Мы хотим защитить от заражения корью, по возможности, всех детей", - заявил, представляя законопроект, министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан. Он указал на участившиеся случаи заболевания корью как в Германии, так и во всем мире. В ФРГ в 2018 году были зафиксированы 543 случая, за первые пять с половиной месяцев текущего года (до середины июня) - уже 429.