Полиция исследует наркотическое вещество. Иллюстративное фото.

ФОТО: Cris Bouroncle/AFP/Scanpix

Власти Шотландии обнародовали данные, согласно которым в стране зафиксирован рекордный уровень количества смертей от наркотиков. Он самый высокий в Европе и один из самых высоких в мире. О героиновой эпидемии в стране мир узнал из книги, а потом и из фильма "На игле" в 1996 году. С тех пор статистика смертности от наркотиков ухудшилась в пять раз, а политики и СМИ говорят о "национальной катастрофе".

Бедность, неравенство, психологические проблемы

Национальное статистическое управление Шотландии обнародовало данные, из которых следует, что Шотландия - абсолютный лидер по числу смертей от употребления наркотиков в Европейском Союзе. В 2018 году в стране с населением чуть больше 5 миллионов человек было зарегистрировано 1187 случаев гибели, в основном, от передозировки наркотиками.

От злоупотребления алкоголем в 2018 году здесь умерло меньше людей - 1136, и это первый раз за 23 года исследований.

По количеству смертей от наркотиков Шотландия больше, чем в полтора раза опережает занимающую второе место Эстонию (в пятерке стран ЕС, где больше всего людей умирает из-за наркотиков также Швеция, Норвегия и Великобритания в целом).

Если пересчитывать количество смертей на 1 миллион человек, то Шотландия становится мировым лидером по этому показателю. Даже США, где в 2018 году зафиксировано 70 тысяч связанных с наркотиками смертей, остается на втором месте.