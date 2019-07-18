"Да, у нас на западе страны исторически много употребляют алкоголь, героин и бензодиазепины - вызывающую привыкание группу седативных веществ. Но сейчас, если говорить о Глазго, такими доступными и дешевыми наркотики тут еще никогда не были", - говорит Русской службе Би-би-си доктор Кэрол Хантер, ведущий фармацевт Национальной системы здравоохранения в Глазго и Клайде.

Статистическое управление Шотландии приводит данные только по Европейскому Союзу. Корректно сравнить эти данные с количеством смертей от наркотиков в России невозможно. Например, в 2016 году главный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн говорил о 8 тысячах смертей в год, а в 2017-м министр здравоохранения Вероника Скворцова говорила уже о 450 тысячах смертей ежегодно.

Умирает поколение Trainspotting

В 1996 году режиссер Дэнни Бойл снял легендарный фильм Trainspotting ("На игле") по одноименному роману шотландского писателя Ирвина Уэлша - о героиновой эпидемии в стране. В том же году власти Шотландии опубликовали первые статистические данные об употреблении наркотиков в стране. Тогда от передозировок умирало в пять раз меньше людей, чем сейчас.

Один из героев Trainspotting перечисляет полтора десятка наркотических средств, которые употребляли он и его друзья, и добавляет: "Мы бы кололись витамином С, если бы он попал под запрет". В 2018 году эта ситуация изменилась мало.

По данным шотландских статистиков, подавляющее большинство погибших употребляли несколько видов наркотиков одновременно - в 45% случаев это был героин, в 47% - метадон, а всего любые опиаты были найдены в крови 86% погибших. Почти 70% одновременно с тяжелыми наркотиками употребляли средства из группы бензодиазепинов и лекарства от эпилепсии. 20% смертей в 2018 году было зафиксировано от передозировки кокаином, амфетаминами и "экстази".

Согласно исследованию, 75% из 1187 погибших были мужчинами. В 23% случаев умершим было от 15 до 24 лет. В 37% случаев умершим было от 35 до 43 лет, еще 29% были в возрасте от 44 до 55 лет. Таким образом, две трети умерших в 2018 от наркотиков - это поколение Trainspotting, люди, многие из которых попробовали героин еще в 1990-х.

"Смешивание препаратов, массовое их употребление в бедных районах, выросший средний возраст - вот так мы и получили эти рекордные цифры", - говорит Би-би-си Кэрол Хантер.

Всего, по данным шотландских властей, в стране 60 тысяч наркозависимых. Марихуану хотя бы раз употребляло около 450 тысяч человек - это около 8% населения всей Шотландии.

Наркотики в каждой деревне

СМИ Великобритании называют происходящее "национальной катастрофой" и "полностью проигранной войной с наркотиками".

Би-би-си цитирует профессора из Глазго Сакета Приядарши, который выступал перед членами парламента Великобритании и рассказал, что в стране максимально широко стали использоваться бензодиазепины - их называют "уличным валиумом", и они могут убить человека, употребляющего другие наркотики или алкоголь в больших количествах. Они сильно замедляют работу дыхательной системы, и не контролирующий себя человек просто перестает дышать.

Телеканал ITV уточнил, что эти таблетки спокойно продаются дилерами в Глазго и стоят 30 пенсов за штуку - дешевле, чем шоколадный батончик.

При этом они не одинаковые, могут включать в себя разное количество действующего вещества - и наркозависимый человек может рассчитать дозу только на свой страх и риск.

Бывший полицейский инспектор из Шотландии Джим Даффи говорит, что в его стране от наркотиков "гибнет" каждый город, каждая деревня и каждая улица.

"Нельзя выиграть войну, опираясь на антинаркотическое законодательство, написанное 48 лет назад, - говорит он. - Оно больше не работает, оно привело к тому, что в стране окончательно укрепился международный наркорынок, полностью контролируемый криминалом. Дилерам наплевать на возраст покупателя и на его состояние. Кроме денег, им ничего не нужно".

Прекратить преследование потребителей

Употребление наркотиков в Великобритании - и в Шотландии, в частности - формально считается преступлением. Сейчас уже даже шотландская полиция просит декриминализовать потребление.

Помощник главы шотландской полиции Стив Джонсон призвал к радикальным изменениям в действующее законодательство и пожелал политикам "доверия и смелости", чтобы это осуществить.

Глава рабочей группы по противодействию наркотикам при правительстве Шотландии Катриона Матисон придерживается той же точки зрения: "Надо остановить маргинализацию потребителей, отправляя их в тюрьму и, тем самым, затрудняя им возможность для излечения".

Таблоид Daily Record в июле 2019 года запустил целую кампанию, требуя прекратить преследовать наркопотребителей.

Ученые, политики и общественные деятели апеллируют к португальскому опыту. Там еще в 2001 году отменили наказание за употребление наркотиков, начали курсы заместительной терапии - и вдвое снизили количество "проблемных потребителей" - со 100 тысяч человек до 50 тысяч.

В Шотландии на сегодняшний день много организаций, помогающих избавиться от зависимости, Русская служба Би-би-си подробно про них рассказывала. Но все они - волонтерские, поддержка практически отсутствует. Государство не только не помогает, но даже вынужденно сокращает финансирование научных исследований о наркозависимости.

Кроме этого, в правительстве Шотландии и общественных организациях думают о создании специальных помещений, где люди могли бы употреблять наркотики под присмотром волонтеров.

Правительство Великобритании против идеи о специальных помещениях. По поводу декриминализации потребления наркотиков идет дискуссия - единого поддержанного большинством мнения нет.

Но главная задача та же, что и в 1990-е, когда по стране пошла первая героиновая волна, - борьба с бедностью и неблагополучием.

"Мы сейчас в такой ситуации, что каждая доказанная мера, способная снизить наркопотребление, должна быть изучена, - говорит Би-би-си Кэрол Хантер из Национальной системы здравоохранения Глазго и Клайда. - Безусловно, первые меры - это декриминализация и создание условий для безопасного потребления".

Рой Робертсон из университета Эдинбурга призывает относиться к этому осторожнее: ""Выздоровление для всех" - это привлекательный слоган, который объединит людей, но не забывайте о его эфемерности. Сейчас службы по борьбе с наркоманией в стране больше борются за то, чтобы выжить самим. Вместо недофинансирования, помогите им лучше заниматься прямым делом".