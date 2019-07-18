Истории о другом мире: о чем рассказывают люди, побывавшие на грани смерти

Различные жизненные обстоятельства иногда приводят людей в реанимационное отделение, где, зачастую, они долгое время находятся на грани смерти.
Как сообщает корреспондент МедикФорум, как правило, эти люди не могут вспоминать о том, что с ними происходило ранее.
Зачастую к ним приходят видения, как правило, о потустороннем мире. После того, как к ним приходит сознание, они либо забывают то, что им привиделось, либо помнят об этом, но никому никогда не рассказывают, так как окружающие, в лучшем случае, не поймут того, что им рассказали, в худшем – сочтут рассказ за умственное помешательство.
По рассказам людей, которые все же запомнили видение, чаще всего им видится тоннель, в конце которого горит яркий свет. Как правило, история с тоннелем – это выдуманная сценаристами кино история смерти и ухода в иной мир главного героя.
На самом деле, видения у людей, находящихся на грани жизни и смерти, разные: в одних они видят своих усопших родственников, в других разговаривают с непонятными и существами из другого мира.
Специалисты говорят, что пациенты, которые находятся на грани, не ощущают времени и пространства, их сердце почти останавливается, а мозг механически еще продолжает работать до полного отключения.