Истории о другом мире: о чем рассказывают люди, побывавшие на грани смерти

Как сообщает корреспондент МедикФорум, как правило, эти люди не могут вспоминать о том, что с ними происходило ранее.

Зачастую к ним приходят видения, как правило, о потустороннем мире. После того, как к ним приходит сознание, они либо забывают то, что им привиделось, либо помнят об этом, но никому никогда не рассказывают, так как окружающие, в лучшем случае, не поймут того, что им рассказали, в худшем – сочтут рассказ за умственное помешательство.

По рассказам людей, которые все же запомнили видение, чаще всего им видится тоннель, в конце которого горит яркий свет. Как правило, история с тоннелем – это выдуманная сценаристами кино история смерти и ухода в иной мир главного героя.

На самом деле, видения у людей, находящихся на грани жизни и смерти, разные: в одних они видят своих усопших родственников, в других разговаривают с непонятными и существами из другого мира.