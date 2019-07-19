Опровергнута польза кофе в борьбе с раком

Исследователи проанализировали данные о 46 тысячах людей, которым был диагностирован рак, включая около семи тысяч человек, умерших от болезни. Генетическую информацию и предпочтения в пище сравнили с данным обследования 270 тысяч людей, которые никогда не болели онкологическими заболеваниями, пишет lenta.ru . Рассматривались опухоли молочной железы, яичников, легких и предстательной железы. Было обнаружено, что кофе не увеличивает и не уменьшает заболеваемость.

По словам ученых, хотя имеются работы, показывающие, что употребление кофе снижает вероятность развития колоректального рака, также есть данные, что люди с генетической предрасположенностью к любви к кофе чаще страдают от этого типа онкологического заболевания. Подобное несоответствие указывало на необходимость дополнительных исследований. Новая работа продемонстрировала, что склонность к употреблению кофе не является ни фактором риска, ни способом защиты от рака.