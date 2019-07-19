Подарите шанс выжить: нужна помощь страдающей тяжелым заболеванием учительнице

Мерле Сульг, 53 года, в этом месяце обратилась в Фонд лечения рака с ходатайством об оказании помощи. Женщина, проработавшая в общей сложности 29 лет в средней школе Парксепа, в Выруской школы Крейцвальди и Выруской гимназии борется с множественной миеломой.

Ее чрезвычайно дорогое лечение стоит более 15 000 евро в месяц, ее вклад составит 1000 евро.

"Живу одна, но в борьбе с миеломной болезнью меня поддерживает множество друзей, бывшие одноклассники, семья сестры, 91-летний отец и коллеги", - сказала Сульг.