Детское питание оказалось вредным

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что многие продукты на рыке детского питания имеют плохой состав. В них отмечается высокая концентрация сахара, пишет Food and Drink Business. Она опасна сама по себе и, к тому же, способствует формированию неадекватных пищевых пристрастий у ребенка. В дальнейшем ребенок будет иметь тягу к сладостям, передает MEDdaily.