Детское питание оказалось вредным

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что многие продукты на рыке детского питания имеют плохой состав. В них отмечается высокая концентрация сахара, пишет Food and Drink Business. Она опасна сама по себе и, к тому же, способствует формированию неадекватных пищевых пристрастий у ребенка. В дальнейшем ребенок будет иметь тягу к сладостям, передает MEDdaily.
Помимо чистого сахара (составляет до 70% энергетической ценности фруктовых пюре), в детском питании вопросы вызывает наличие концентрированных фруктовых соков, различных подсластителей (актуально для трети продуктов на рынке).
Эксперты также говорят: запрещено продвигать питание для самых маленьких детей (младше 6 месяцев), содержащее большое количество сахара. Они в целом призывают ввести запрет на добавление сахаров (включая концентрированные фруктовые соки) во всю продукцию из сектора детского питания.