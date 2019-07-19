Названа неожиданная причина рака

Исследователи обнаружили, что безопасные уровни излучения увеличивают количество клеток с мутациями в гене p53, которые, как известно, связаны с высоким риском развития рака, пишет lenta.ru . При этом антиоксиданты, в частности N-ацетилцистеин, способствовали росту здоровых клеток у лабораторных мышей перед облучением, что снижало вероятность появления злокачественных опухолей. Однако ученые полагают, что такая терапия может нанести вред здоровым тканям, способствуя распространению дефектных клеток.

В организме всех людей имеются мутантные клетки, способные превратится в рак, в том числе с мутациями р53. Их число увеличивается с возрастом, но очень немногие из них в конечном итоге развиваются в злокачественные клетки. Однако повышенный радиационный фон может повысить эту вероятность, что следует учитывать при оценке рисков.