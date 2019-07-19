На Хийумаа трое детей заразились клещевым энцефалитом через молоко

Этим утром Департамент здоровья уведомили, что на Хийумаа три ребенка заразились клещевым энцефалитом. Также у дедушки детей наблюдаются легкие симптомы заболевания. Подозрение падает на козье молоко, которое употребляли без предварительном термической обработки. «Маловероятно, что трое детей могли заболеть все вместе через укус клеща. Дети живут на хуторе, где есть малое предприятие по производству козьего молока, и хутор не обязан регулярно проверять молоко в лаборатории», – говорит главный специалист по эпидемиям Департамента здоровья Кай Раска.

Так как скоро состоится День открытых хуторов, то департамент напоминает, что непастеризованное молоко и молочные продукты (йогурт, сыр и т. д.) могут содержать флавивирус – возбудитель клещевого энцефалита. Чаще заражение человеком происходит через козье молоко, однако зарегистрированы и случаи обнаружения вируса в коровьем молоке. «Советуем употреблять козье молоко, пошедшее термическую обработку», – говорит Раска.

Ежегодно в Эстонии регистрируется единичные случаи заражения через молоко, однако потребление молока от зараженного животного может вызвать и эпидемию. Такой случай произошел в Таллинне в 2005 году, когда клещевым энцефалитом заразились 37 человек, которые пили предлагаемое в одном торговом центре свежее козье молоко.