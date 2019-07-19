Появление на свет трехголового младенца озадачило врачей

Девочка родилась 11 июля в штате Уттар-Прадеш. Врачи обнаружили у ребенка энцефалоцеле — врожденный порок развития черепа и головного мозга, при котором часть мозгового вещества оказывается вне черепной коробки. Из-за дефекта костной ткани при взгляде на девочку кажется, что у нее из затылка растут еще две головы.
Доктора отметили, что беременность новоиспеченной матери проходила без осложнений. На данный момент медики выясняют, что стало причиной такой аномалии у младенца. «Это заболевание крайне редкое, — подчеркнул представитель контролирующей организации Раджеш Тхакур. — Тело ребенка не до конца развилось. Мы сделаем МРТ, после чего проведем операцию и отделим "головы"».