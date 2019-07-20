Опасно для здоровья: департамент обратился к отдыхающим на пляжах Эстонии

Департамент здоровья напоминает, что до того, как идти плавать, следует убедиться в безопасности воды, поскольку повышенные температуры морской воды и низкий уровень соли создали благоприятные условия для роста микробов в Балтийском море.
По словам главного специалиста отдела экологического здоровья Лемби Тикса, повышенные температуры морской воды и низкий уровень соли создали в Балтийском море благоприятные условия для роста микробов, в том числе штаммов авирулентных, то есть непатогенных вибрионов. «В воде, содержащей микробы, купаться можно, но не рекомендуется ее глотать. Фактором риска является контакт поврежденной кожи с морской водой», - сказал Тикс.
Люди с ослабленным иммунитетом более подвержены риску заболеть. Внимательными на морских пляжах или внутренних водоемах должны быть аллергики и люди с маленькими детьми. Для предотвращения инфекций желательно избегать контакта открытых ран с морской водой.
После купания рекомендуется ополоснуться чистой водой и сменить одежду.
Департамент обращает внимание, что если на пляже установлен красный флаг, купание не является безопасным. В случае желтого флага — человек идет плавать под свою ответственность.
С качеством воды в местах купания можно ознакомиться на тематическом сайте департамента - vtiav.sm.ee.