Опасно для здоровья: департамент обратился к отдыхающим на пляжах Эстонии

По словам главного специалиста отдела экологического здоровья Лемби Тикса, повышенные температуры морской воды и низкий уровень соли создали в Балтийском море благоприятные условия для роста микробов, в том числе штаммов авирулентных, то есть непатогенных вибрионов. «В воде, содержащей микробы, купаться можно, но не рекомендуется ее глотать. Фактором риска является контакт поврежденной кожи с морской водой», - сказал Тикс.

Люди с ослабленным иммунитетом более подвержены риску заболеть. Внимательными на морских пляжах или внутренних водоемах должны быть аллергики и люди с маленькими детьми. Для предотвращения инфекций желательно избегать контакта открытых ран с морской водой.

После купания рекомендуется ополоснуться чистой водой и сменить одежду.

Департамент обращает внимание, что если на пляже установлен красный флаг, купание не является безопасным. В случае желтого флага — человек идет плавать под свою ответственность.