Глаза могут рассказать о болезнях

Если на ваших белках глаз явно можно заметить красные сосудики, то вы подвержены гипертонии. Если же глаза постоянно слезятся и зудят, то в этом случае не исключена аллергия, пишет MedikForum.

О проблемах с печенью и желчным пузырем говорят пожелтевшие белки глаз. В этом случае крайне необходимо срочно обратиться к врачу, так как пожелтевшие белки могут говорить о гепатите А. Отметим, что белки глаз желтеют у людей, имеющих пристрастие к алкоголю, так как у них поражена печень.

А вот голубоватый оттенок белки принимают в случае дефектов в косной системе организма. Такой цвет белки приобретают, если у человека повышенная ломкость костей или проблемы с суставами.

Инфаркты и инсульты предсказывают глаза, чьи сосуды приобрели серебристый иди медный цвет. Невооруженным глазом заметить такие изменения невозможно, но офтальмолог с помощью щелевой лампы быстро обнаружит эти признаки.

Также офтальмолог может определить развитие меланомы (злокачественной опухоли) в глазу, которая, в большинстве случаев, развивается в сосудистой оболочке глаза.

Глаза также могут рассказать о развитии сахарного диабета. В этом случае меняются параметры глазного дна. Может развиться катаракта или заболевание век.