Глаза могут рассказать о болезнях

По состоянию глаз часто можно определить, чем болен человек. Врачи рекомендуют проходить осмотр у офтальмолога, чтобы исключить возникновение некоторых болезней.
Если на ваших белках глаз явно можно заметить красные сосудики, то вы подвержены гипертонии. Если же глаза постоянно слезятся и зудят, то в этом случае не исключена аллергия, пишет MedikForum.
О проблемах с печенью и желчным пузырем говорят пожелтевшие белки глаз. В этом случае крайне необходимо срочно обратиться к врачу, так как пожелтевшие белки могут говорить о гепатите А. Отметим, что белки глаз желтеют у людей, имеющих пристрастие к алкоголю, так как у них поражена печень.
А вот голубоватый оттенок белки принимают в случае дефектов в косной системе организма. Такой цвет белки приобретают, если у человека повышенная ломкость костей или проблемы с суставами.
Инфаркты и инсульты предсказывают глаза, чьи сосуды приобрели серебристый иди медный цвет. Невооруженным глазом заметить такие изменения невозможно, но офтальмолог с помощью щелевой лампы быстро обнаружит эти признаки.
Также офтальмолог может определить развитие меланомы (злокачественной опухоли) в глазу, которая, в большинстве случаев, развивается в сосудистой оболочке глаза.
Глаза также могут рассказать о развитии сахарного диабета. В этом случае меняются параметры глазного дна. Может развиться катаракта или заболевание век.
Внимание также необходимо заострить на наружной оболочке глаза (склере). Склера у здоровых людей усеяна прожилками. Если у человека развивается анемия, то склера будет светлого розового цвета без прожилок.