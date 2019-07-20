Пайде не найти достаточного количества семейных врачей для муниципального центра здоровья

Об этом BNS сообщили в мэрии Пайде со ссылкой на письмо мэра Прийта Вярка Министерству социальных дел.

«Пайдеский центр здоровья планировал нанять на работу восьмерых семейных врачей, однако на данном этапе к нам готовы прийти всего пять семейных врачей на шесть списков пациентов», - отметил Прийт Вярк.

По его словам, причина нехватки медиков в том, что сразу несколько семейных врачей выходят на пенсию по возрасту. Вместе с тем, в прошлом году вступило в силу постановление правительства о том, что получающий пособие должен обеспечить запланированные проектом услуги не позднее трех месяцев с момента выдачи ему лицензии на деятельность. На момент подачи ходатайства этого условия еще не существовало.

У местных самоуправлений и у получателей субсидий нет административных рычагов, с помощью которых они могли бы направлять в свои центры здоровья семейных врачей, поэтому несправедливо возлагать на них ответственность за невыполнение условий проекта в связи с отсутствием семейного врача. С таким мнением к Министерству социальных дел обратились мэр Пайде и член правления Ярваской уездной больницы Андрес Мюйрсепп.