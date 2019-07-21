Комары, клещи, блохи: летние насекомые, которые могут заразить опасной болезнью

Комары. В Африке и странах Южной Америки эти насекомые могут заразить человека малярией, вирусом Зика или лихорадкой Западного Нила. В наших широтах укус комара вряд ли приведет к экзотической болезни, но все же может заставить поволноваться. В случае аллергической реакции на слюну комаров у человека может развиваться синдром Скитера. При данном нарушении могут наблюдаться сильный зуд, опухание, образование волдырей, лихорадка. В редких случаях это приводит к анафилактическому шоку и симптомам астмы.

Клещи. При укусе клещ впрыскивает зараженную слюну в кровь человека и заражает его инфекцией. Многим известно, что эти насекомые-кровопийцы могут стать причиной таких заболеваний, как клещевой энцефалит и боррелиоз (болезнь Лайма). При этом от боррелиоза возможно излечиться с помощью антибиотиков, тогда как клещевой энцефалит лечиться с трудом, и справиться с ним можно только начав терапию на ранней стадии.

Осы. Если человек подвержен аллергии, то после укуса осы у него может развиться анафилактический шок и понадобиться неотложная медицинская помощь. В случае аллергических реакций на ос наблюдаются повышенная температура, головная боль, тошнота, рвота, крапивница, астматические явления, снижение артериального давления. Наибольшую опасность представляют укусы в полость рта – при этом может быстро развиться отек гортани и возникнуть удушье.

Пчелы. Их атаки также могут спровоцировать анафилактический шок. Но, в отличие от осы, пчела может ужалить только один раз, после чего погибает.