Синдром разбитого сердца оказался связан с повышенным риском рака

Из 1604 пациентов с синдромом разбитого сердца, чьи данные учитывали специалисты в тематическом исследовании, у 267 был рак. Наиболее частым видом злокачественной опухоли был рак молочной железы. Далее по распространенности шли опухоли, поражающие желудочно-кишечную систему, дыхательные пути, внутренние половые органы, кожу.

У людей с раком реже синдром развивался вследствие эмоциональных потрясений (18,0% против 30,3% в группе людей с синдромом, но без рака). Как правило, триггером к развитию синдрома у раковых больных была физическая травма или медицинское вмешательство (47,9% против 34,2%). У них чаще развитие синдрома требовало врачебного вмешательства для поддержания работы сердца или легких.