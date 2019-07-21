Синдром разбитого сердца оказался связан с повышенным риском рака

Каждый шестой человек, пострадавший от синдрома разбитого сердца, сталкивается с раком и имеет меньше шансов пережить ближайшие пять лет. Данный синдром развивается вследствие сильных эмоциональных переживаний или физической нагрузки и характеризуется временным аномальным изменением сердца, ведущим к ослаблению органа. По симптомам синдром напоминает сердечный приступ (боли в груди, одышка), передает MEDdaily со ссылкой на Medical Express.
Из 1604 пациентов с синдромом разбитого сердца, чьи данные учитывали специалисты в тематическом исследовании, у 267 был рак. Наиболее частым видом злокачественной опухоли был рак молочной железы. Далее по распространенности шли опухоли, поражающие желудочно-кишечную систему, дыхательные пути, внутренние половые органы, кожу.
У людей с раком реже синдром развивался вследствие эмоциональных потрясений (18,0% против 30,3% в группе людей с синдромом, но без рака). Как правило, триггером к развитию синдрома у раковых больных была физическая травма или медицинское вмешательство (47,9% против 34,2%). У них чаще развитие синдрома требовало врачебного вмешательства для поддержания работы сердца или легких.