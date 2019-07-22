Медики научились видеть людей насквозь без рентгена и надрезов

Учеными из Университета Карнеги Меллон в Питтсбурге был разработан и представлен новый метод получения изображений внутренних тканей человека без использования введения тех же эндоскопических камер внутрь человека. Это будет полезно, например, при изучении тканей мозга.
В своей работе исследователи рассказывают о новом методе получения оптических изображений внутритканевых участков с использованием ультразвука. Так, физические свойства ультразвуковых волн в сочетании с оптической микроскопией дают возможность сформировать виртуальную линзу, сообщает ferra.ru. С помощью нее стало возможным фиксировать окружение в толще ткани практически без каких-либо камер и получать при этом изображения без вскрытия.
По словам все тех же ученых, возможности разработанной ими технологии позволяют использовать ее даже пациентам, самостоятельно. Так, можно наклеить пластырь, который будет передавать данные напрямую врачу.