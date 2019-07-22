Пн, 22.07.2019

Европейская организация требует признать лишний вес болезнью

Лишний вес - большая проблема для золотого миллиарда.

ФОТО: SCANPIX

Последние научные данные могут указывать на генетическую предрасположенность некоторых людей к набору лишнего веса, в связи с чем Европейское объединение людей с лишним весом (ECPO) настаивает на признании этой проблемы заболеванием. Врачи выступают против такого шага, пишет rus.err.ee.

Дискуссия по этому вопросу в научном сообществе оживилась летом 2019 года после публикации проведенного в Норвегии исследования, согласно которому люди с генетической предрасположенностью чаще имеют повышенный индекс массы тела, сообщил портал ERR Novaator.

С другой стороны, лишний вес набирают как люди с предрасположенностью к этому, так и без нее, поэтому ряд ученых считает, что главную роль здесь все же играют факторы среды, в которой живет человек.

Представитель Европейского объединения людей с лишним весом (ECPO) Вики Муни вместе с профессором Ливерпульского университета Джоном Уайлдингом заявили в издании Medicalxpress, что лишний вес – это болезнь, поскольку накопление в теле жира в количестве, при котором он вредит здоровью, считается заболеванием. 

Подробнее на rus.err.ee.

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