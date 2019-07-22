Европейская организация требует признать лишний вес болезнью

Дискуссия по этому вопросу в научном сообществе оживилась летом 2019 года после публикации проведенного в Норвегии исследования, согласно которому люди с генетической предрасположенностью чаще имеют повышенный индекс массы тела, сообщил портал ERR Novaator.

С другой стороны, лишний вес набирают как люди с предрасположенностью к этому, так и без нее, поэтому ряд ученых считает, что главную роль здесь все же играют факторы среды, в которой живет человек.