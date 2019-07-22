Европейская организация требует признать лишний вес болезнью

Последние научные данные могут указывать на генетическую предрасположенность некоторых людей к набору лишнего веса, в связи с чем Европейское объединение людей с лишним весом (ECPO) настаивает на признании этой проблемы заболеванием. Врачи выступают против такого шага, пишет rus.err.ee.
Дискуссия по этому вопросу в научном сообществе оживилась летом 2019 года после публикации проведенного в Норвегии исследования, согласно которому люди с генетической предрасположенностью чаще имеют повышенный индекс массы тела, сообщил портал ERR Novaator.
С другой стороны, лишний вес набирают как люди с предрасположенностью к этому, так и без нее, поэтому ряд ученых считает, что главную роль здесь все же играют факторы среды, в которой живет человек.
Представитель Европейского объединения людей с лишним весом (ECPO) Вики Муни вместе с профессором Ливерпульского университета Джоном Уайлдингом заявили в издании Medicalxpress, что лишний вес – это болезнь, поскольку накопление в теле жира в количестве, при котором он вредит здоровью, считается заболеванием.
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