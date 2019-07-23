Верящий в альтернативную медицину эстонский врач подверг опасности жизнь ребенка

Комиссия, состоящая из экспертов в области медицины, пришла к выводу, что не сделавший по собственной инициативе вакцинацию трехмесячному ребенку семейный врач Мартин Руумет, подверг опасности здоровье ребенка, пишет Postimees.
Имя закончившего в 2000 году врачебный факультет Тартуского университета и много лет отработавшего семейным врачом в разных уголках Эстонии Мартина Руумета стало известно многих жителям страны в феврале этого года, когда передачи «Очевидец» канала ETV и «Радар» канала Kanal 2 рассказали о подозрительных методах работы семейного врача, верящего в MMS и являющегося противником вакцинации.
Несколько лет назад Руумет по той же причине попал на радары Департамента здоровья, после чего департамент больше не разрешал ему замещать семейных врачей. Несмотря на это, еще в феврале Руумет работал замещающим семейным врачом в Кейла.
А недавно действующая при Министерстве социальных дел экспертная комиссия по оценке качества медицины обсудила жалобу, которую подал на Руумета один из родителей.
Собравшаяся в конце марта комиссия дала действиям врача разгромную оценку: не сделавший вакцинацию новорожденному Руумет подверг опасности здоровье ребенка. «По данным карты здоровья, у ребенка не было противопоказаний к вакцине», - сделала вывод комиссия. Тем не менее, Руумет не стал вакцинировать малыша, хотя это предусматривает государственная программа иммунизации.
Это предусмотрено и рабочей инструкцией семейных врачей, введенной в действие постановлением министра. Более того, вакцинации требовала и мать ребенка.
«Вакцинацию не сделали, несмотря на пожелание матери ребенка и отсутствие противопоказаний. Таким образом, XX (Руумет – ред.) подверг опасности здоровье ребенка и способствовал предполагаемому распространению инфекционных заболеваний», - говорится в решении комиссии.
Противопоказаний не было
И хотя к решению комиссии открытого доступа нет, о его сути говорит недавно вынесенное постановление окружного суда. Из июньского постановления следует, что комиссия, состоявшая из 17 членов, 21 марта рассмотрела поступившую жалобу, согласно которой Руумет не сделал комплексную вакцинацию трехмесячному ребенку. Согласно государственному плану иммунизации, трехмесячные младенцы в числе прочего вакцинируются, например, от дифтерии, столбняка и коклюша.
Пожаловался на комиссию в суд
Оценка комиссии не несет для врача никаких последствий, но мнение специалистов может помочь, например, в том случае, если кто-то захочет подать на врача в суд. Решение будет доступно и будущим работодателям Руумета.
Но Руумет с решением не согласился и сам обжаловал его в административном суде, требуя признать его противоправным и аннулировать.
В поданной в суд жалобе Руумет утверждал, что комиссия не выслушала его и не ознакомила с решением. Также он жаловался, что решение имело для него негативные последствия. Особенно решение комиссии мешает ему вести спор в Комиссии по рассмотрению трудовых споров.
Административный суд не принял иск к рассмотрению, поскольку пришел к выводу, что речь вообще не идет об административном деле. И это решение Руумет обжаловал, теперь уже в окружном суде.
Он объяснил, что вакцинирование является добровольным, а медицинский работник обязан лишь предоставлять нужную для принятия решения о вакцинации информацию. Он это, по его словам, и сделал.
Нельзя легкомысленно принимать решение о вакцинации
И в прошлую пятницу Руумет утверждал Postimees, что у него было право принять такое решение.
«Такое утверждение очень сложно комментировать», - сказала руководитель института семейной медицины и народного здравоохранения Тартуского университета, профессор Руть Калда, которая также входила в комиссию, обсуждавшую жалобу на Руумет.
«Детская вакцинация все же происходит согласно государственному плану иммунизации, - сказала Калда. – Там тоже написано, когда вакцинация не должна проходить. Если нет ни одного противопоказания, нужно вакцинировать».
Она добавила, что медицинский работник обязан оказывать определенные медицинские услуги, которые нужны с позиции здоровья: «И вакцинация с позиции здоровья, конечно, необходима».
Руумет: мать ребенка была слишком самоуверенной
В телефонном интервью, данном Postimees, Мартин Руумет утверждал, что у него было право не вакцинировать ребенка, несмотря на желание матери.
- Из постановления суда я вычитал, что, по вашим словам, вас не ознакомили с решением комиссии и даже не выслушали. Это действительно было так?
- Для меня обращение в суд вообще было не нужно. Я делаю это только потому, что матери детей, пострадавших от вакцинации, посоветовали мне не сдаваться без боя. Иначе вообще не останется врачей, которые обеспокоены побочными эффектами от вакцинации.
Я лично ни с кем не хочу спорить, но как врач я обязан быть на стороне пациентов. Я лишь хочу, чтобы их голос прозвучал. Я считаю, что их воспринимают недостаточно серьезно и их мнение не слушают.
- Но в решении комиссии сказано, что родитель ребенка хотел вакцинации, но вы ее не сделали.
- Время от времени у врачей есть на это право. Человек же может хотеть каких-то лекарств, операций или иных методов, которые есть в распоряжении врачей. Но это же не означает, что врач должен безусловно выполнять все пожелания пациента. Врач все же должен принимать как можно более объективное решение на основании своих знаний.
Очень странно, что пытаются показать, будто врач пытается стоять на своем. У меня нет таких планов. Я хочу людям лучшего.
В данном случае человек поначалу не хотел читать информацию (о вреде вакцинации – Х.М.), которую я ему представил. Он сказал, что он все знает и был очень самоуверенным. Я не могу допустить, чтобы человек нанес вред себе или своему родственнику из-за собственной самоуверенности.
- В чем заключались знания, на основании которых вы не стали вакцинировать ребенка?
- У меня сейчас нет времени вдаваться в эти нюансы. Советую вам почитать в интернете о вреде вакцинации.
Обсудивший жалобу Руумета окружной суд, 12 июня постановил отменить прежнее решение административного суда, и вернул его для продолжения подготовительного производства. В то же время, суд отметил: то обстоятельство, что комиссия якобы не выслушала Руумета до вынесения решения и не передала ему протоколы, не отменяет саму оценку.
Таким образом, окружной суд обязал административный суд выслушать Руумета, чтобы после этого решить, изменить оценку или нет. Когда административный суд начнет обсуждать жалобу Руумета, еще неизвестно.
Оказавшийся под огнем критики коллег из-за своих рабочих методов Руумет не захотел ответить на вопрос, работает ли он сейчас где-то семейным врачом: «Это мое личное дело. Я не буду говорить на личные темы».