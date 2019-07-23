Верящий в альтернативную медицину эстонский врач подверг опасности жизнь ребенка

Нельзя легкомысленно принимать решение о вакцинации

И в прошлую пятницу Руумет утверждал Postimees, что у него было право принять такое решение.

«Такое утверждение очень сложно комментировать», - сказала руководитель института семейной медицины и народного здравоохранения Тартуского университета, профессор Руть Калда, которая также входила в комиссию, обсуждавшую жалобу на Руумет.

«Детская вакцинация все же происходит согласно государственному плану иммунизации, - сказала Калда. – Там тоже написано, когда вакцинация не должна проходить. Если нет ни одного противопоказания, нужно вакцинировать».

Она добавила, что медицинский работник обязан оказывать определенные медицинские услуги, которые нужны с позиции здоровья: «И вакцинация с позиции здоровья, конечно, необходима».

Руумет: мать ребенка была слишком самоуверенной

Мартин Руумет. Достаточно старая фотография. ФОТО: Lõuna-Eesti Postimees

В телефонном интервью, данном Postimees, Мартин Руумет утверждал, что у него было право не вакцинировать ребенка, несмотря на желание матери.

- Из постановления суда я вычитал, что, по вашим словам, вас не ознакомили с решением комиссии и даже не выслушали. Это действительно было так?

- Для меня обращение в суд вообще было не нужно. Я делаю это только потому, что матери детей, пострадавших от вакцинации, посоветовали мне не сдаваться без боя. Иначе вообще не останется врачей, которые обеспокоены побочными эффектами от вакцинации.

Я лично ни с кем не хочу спорить, но как врач я обязан быть на стороне пациентов. Я лишь хочу, чтобы их голос прозвучал. Я считаю, что их воспринимают недостаточно серьезно и их мнение не слушают.

- Но в решении комиссии сказано, что родитель ребенка хотел вакцинации, но вы ее не сделали.

- Время от времени у врачей есть на это право. Человек же может хотеть каких-то лекарств, операций или иных методов, которые есть в распоряжении врачей. Но это же не означает, что врач должен безусловно выполнять все пожелания пациента. Врач все же должен принимать как можно более объективное решение на основании своих знаний.

Очень странно, что пытаются показать, будто врач пытается стоять на своем. У меня нет таких планов. Я хочу людям лучшего.

В данном случае человек поначалу не хотел читать информацию (о вреде вакцинации – Х.М.), которую я ему представил. Он сказал, что он все знает и был очень самоуверенным. Я не могу допустить, чтобы человек нанес вред себе или своему родственнику из-за собственной самоуверенности.

- В чем заключались знания, на основании которых вы не стали вакцинировать ребенка?

- У меня сейчас нет времени вдаваться в эти нюансы. Советую вам почитать в интернете о вреде вакцинации.