Ученые: татуировка сможет рассказать о состоянии здоровья

Исследование провели медицинские инженеры из Мюнхенского технического университета. Согласно утверждениям специалистов, краска нанесённая на кожу сможет менять цвет во время обострения заболеваний, а также поможет пациентам проходящим реабилитацию после операций.

Татуировка поменяет цвет при изменении в организме уровней глюкозы, альбумина и pH. В основе чернил будущего лежат так называемые кислотно-основные индикаторы.

Например при повышении уровня белка жёлтый цвет превратится в бирюзовый, при повышении сахара в крови тату измениться с салатового до темно-зеленого, а при повышении щёлочи — жёлтая краска станет синей.

Пока что новые медицинские татуировки испытали только на коже свиньи. Учёные хотят провести ряд экспериментов и на других животных, после чего приступить к испытаниям на добровольцах, информирует News.ru.