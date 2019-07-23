Ученые: татуировка сможет рассказать о состоянии здоровья

Учёные создали уникальные чернила для татуировок, которые помогут выявить хронические заболевания или предупредить об изменении в работе человеческого организма.
Исследование провели медицинские инженеры из Мюнхенского технического университета. Согласно утверждениям специалистов, краска нанесённая на кожу сможет менять цвет во время обострения заболеваний, а также поможет пациентам проходящим реабилитацию после операций.
Татуировка поменяет цвет при изменении в организме уровней глюкозы, альбумина и pH. В основе чернил будущего лежат так называемые кислотно-основные индикаторы.
Например при повышении уровня белка жёлтый цвет превратится в бирюзовый, при повышении сахара в крови тату измениться с салатового до темно-зеленого, а при повышении щёлочи — жёлтая краска станет синей.
Пока что новые медицинские татуировки испытали только на коже свиньи. Учёные хотят провести ряд экспериментов и на других животных, после чего приступить к испытаниям на добровольцах, информирует News.ru.
Современные чернила для татуировок состоят из сажи костей животных, древесной смолы и разнообразных химических соединений, концентрация которых и определяет цвет краски.