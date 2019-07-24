Некурящая больница планирует создать место для курения

Под потоками проливного дождя в прошлый вторник после обеда люди входили и выходили из дверей Маарьямыйзаской больницы, расположенной на тартуской улице Лунина. На пешеходной дорожке у дверей остановился мужчина с рамой, достал из кармана пижамы пачку сигарет и прикурил, пишет Tartu Postimees.
Через пару минут покурить выехал пациент в инвалидном кресле, за ним еще пять курящих больных, трое из которых тоже прикатили в креслах. Их разбавили двое медицинских работников, которые отошли перекурить подальше. Такая ситуация тревожит и некурящих, и курильщиков, поэтому руководство Клиники Тартуского университета занялось решением проблемы. У Маарьямыйзаской больницы, входящей в состав клиники, и других больничных зданий запрещено курить в радиусе 30 метров. Такой порядок действует с мая 2015 года. До того больница шаг за шагом продвигалась по пути введения ограничений. За семь лет доля некурящих работников увеличилась на семь процентов, и теперь лишь восемь процентов работников больницы курят – такие цифры привела специалист по связям с общественностью Клиники Тартуского университета Лийна Раю.
Всесторонняя помощь
Раю добавила, что пациентам и работникам предлагается всесторонняя помощь в отказе от курения. Клиника покрывает расходы на лечение от никотиновой зависимости, а пациенты получают первую консультацию в отделении больницы – для получения последующих консультаций нужно обратиться к семейному врачу или пульмонологу. Пациенты, которые так просто бросить курить не могут, на время больничного лечения получают никотиновые пластыри.
Идущим на операции пациентам клиника советует не курить какое-то время до и после операции. Исследования показывают, что отказ от курения хотя бы на несколько недель до и после операции снижает вероятность возникновения осложнений. Например, у курильщика больше вероятность пережить затруднения с дыханием во время наркоза, а после операции он рискует получить инфаркт сердца или воспаление легких.
И все же, многие курильщики не могут усидеть в палатах. Один работник Маарьямыйзаской больницы, который вышел покурить и который не захотел назвать свое имя для газеты, сказал, что вокруг клиники курят повсюду. Кто-то отходит подальше, например, в соседний с больницей парк, некоторые прячутся за подстанцией.
Курильщики с капельницами
Чаще всего пациенты не рискуют отходить далеко. Иногда бывает и такое, что пациент выходить покурить с капельницей.
Раньше можно было курить во внутреннем дворе больницы, но и там теперь стало нельзя. Теперь курильщики ищут более подходящее место.
Курильщик-пациент, который не захотел представиться, сказал, что он может отойти и подальше, потому что ноги в порядке. Но многие пациенты с рамами или на инвалидных креслах курят у больницы на пешеходной дорожке.
И работники клиники, и пациенты отметили, что могло бы быть конкретное место, куда можно отойти покурить. Сами они чувствуют себя неважно, поскольку мешают некурящим.
Клиника хочет решить проблему курящих и некурящих уже в этом году, сообщила Раю. В планах построить место для курения в 30 метрах от больницы, чтобы исключить пассивное курение в рабочих помещениях и палатах. В то же время, это не является хорошим решением, которое подойдет всем, поскольку курящие с капельницами, рамами и на инвалидных креслах бросаются в глаза окружающим.