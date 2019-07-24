Некурящая больница планирует создать место для курения

Через пару минут покурить выехал пациент в инвалидном кресле, за ним еще пять курящих больных, трое из которых тоже прикатили в креслах. Их разбавили двое медицинских работников, которые отошли перекурить подальше. Такая ситуация тревожит и некурящих, и курильщиков, поэтому руководство Клиники Тартуского университета занялось решением проблемы. У Маарьямыйзаской больницы, входящей в состав клиники, и других больничных зданий запрещено курить в радиусе 30 метров. Такой порядок действует с мая 2015 года. До того больница шаг за шагом продвигалась по пути введения ограничений. За семь лет доля некурящих работников увеличилась на семь процентов, и теперь лишь восемь процентов работников больницы курят – такие цифры привела специалист по связям с общественностью Клиники Тартуского университета Лийна Раю.

Всесторонняя помощь

Раю добавила, что пациентам и работникам предлагается всесторонняя помощь в отказе от курения. Клиника покрывает расходы на лечение от никотиновой зависимости, а пациенты получают первую консультацию в отделении больницы – для получения последующих консультаций нужно обратиться к семейному врачу или пульмонологу. Пациенты, которые так просто бросить курить не могут, на время больничного лечения получают никотиновые пластыри.

Идущим на операции пациентам клиника советует не курить какое-то время до и после операции. Исследования показывают, что отказ от курения хотя бы на несколько недель до и после операции снижает вероятность возникновения осложнений. Например, у курильщика больше вероятность пережить затруднения с дыханием во время наркоза, а после операции он рискует получить инфаркт сердца или воспаление легких.

И все же, многие курильщики не могут усидеть в палатах. Один работник Маарьямыйзаской больницы, который вышел покурить и который не захотел назвать свое имя для газеты, сказал, что вокруг клиники курят повсюду. Кто-то отходит подальше, например, в соседний с больницей парк, некоторые прячутся за подстанцией.

Курильщики с капельницами

Чаще всего пациенты не рискуют отходить далеко. Иногда бывает и такое, что пациент выходить покурить с капельницей.

Раньше можно было курить во внутреннем дворе больницы, но и там теперь стало нельзя. Теперь курильщики ищут более подходящее место.

Курильщик-пациент, который не захотел представиться, сказал, что он может отойти и подальше, потому что ноги в порядке. Но многие пациенты с рамами или на инвалидных креслах курят у больницы на пешеходной дорожке.

И работники клиники, и пациенты отметили, что могло бы быть конкретное место, куда можно отойти покурить. Сами они чувствуют себя неважно, поскольку мешают некурящим.