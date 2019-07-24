Популярный продукт оказался смертельно опасным

Исследователи выяснили, что Европейское управление по безопасности пищевых продуктов (EFSA) обесценивало результаты исследований, указывающих на вред добавки. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress, на который ссылается Lenta.ru.

Специалисты продемонстрировали, что EFSA, которое в 2013 году заявило о безопасности аспартама, проигнорировало 73 исследования, указывающие на негативные последствия для здоровья от употребления подсластителя, а 84 процента научных работ, результаты которых показали отсутствие очевидного вреда, представило в качестве безусловно надежных. При этом многие из 73 исследований более надежные, чем те, что якобы подтверждают безвредность аспартама.