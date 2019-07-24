Назван способ победить хроническую боль в спине

Для того чтобы ликвидировать боль, пециалисты предлагают выжигать нервы, используя радиоволны. Эффективность составляет 90%. В 50% случаев человек может отказаться от использования сильных обезболивающих. Идея в том, чтобы сигналы о боли не поступали в головной мозг, передает MEDdaily со ссылкой на The Daily Mail.
Принято считать, что боли в спине вызывают грыжи (из-за проблем с межпозвоночным диском пережимается нерв). Но недавние исследования показали, что во многих случаях боль может быть связана с самим позвонком, а не с диском. Концевая пластинка позвонка - буферная зона между межпозвоночным диском и костной тканью - может также подвергаться дегенерации. Это грозит воспалением и болевыми ощущениями.
Ощущения обеспечивает базивертебральный нерв, который посылает болевые сигналы в мозг. До недавнего времени не было специфической терапии, воздействующей на этот нерв. Но новый метод лечения призван остановить передачу сигналов по этому нерву. С помощью радиоволн медики разрушают часть нерва за счет температурного воздействия. При необходимости возможно воздействовать на несколько зон нерва сразу.