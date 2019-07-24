Назван способ победить хроническую боль в спине

Принято считать, что боли в спине вызывают грыжи (из-за проблем с межпозвоночным диском пережимается нерв). Но недавние исследования показали, что во многих случаях боль может быть связана с самим позвонком, а не с диском. Концевая пластинка позвонка - буферная зона между межпозвоночным диском и костной тканью - может также подвергаться дегенерации. Это грозит воспалением и болевыми ощущениями.