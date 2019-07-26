Собираетесь на пляж? Берегитесь опасных для человека сине-зеленых водорослей

По словам советника отдела состояния окружающей среды Натальи Шубиной, самое интенсивное цветение сине-зеленых водорослей (цианобактерий) в настоящее время проходит в районе проливов и южной части Балтийского моря. По фотографиям со спутника заметно цветение на большой территории в западной части Финского залива.

«В жаркую и безветренную погоду цветение может усилиться. Расположение колоний водорослей меняется в зависимости от направления ветра. При благоприятных погодных условиях сине-зеленые водоросли могут попасть на более открытые ветрам пляжи», – сказала Шубина.

Департамент следит за ситуацией и в случае обнаружения опасных для человека водорослей проинформирует владельцев пляжей и спасателей. Спасатели G4S Eesti AS знают, что в случае обнаружения сине-зеленых водорослей следует вывешивать желтые флаги.

Купаться в воде с сине-зелеными водорослями не стоит страдающим аллергией, маленьким детям и пожилым людям. При купании следует избегать попадания воды в рот, а после купания следует принять душ и сменить одежду.

Если в воде плавают микроскопические желтовато-зеленые организмы, а берег покрыт плотной зеленой массой, источающей затхлый запах, то, вероятно, это сине-зеленые водоросли.