Гомеопатии – нет! Европейские организации начали борьбу с псевдомедициной

Манифест был инициирован рядом организаций третьего сектора, которые тем или иным способом сталкивались с псевдонаучным лечением. К примеру, среди инициаторов есть ассоциация, объединяющая людей, пострадавших от псевдомедицины, а также организации, объединяющие скептиков, экспертов фармацевтики, основанной на доказательной медицине, врачей и ученых.

К манифесту призывают присоединиться ученых и работников системы здравоохранения, которые поддерживают и используют в работе информацию основанную на доказательной медицине. В более широком смысле с помощью манифеста хотят создать сеть контактных лиц, которых можно было бы использовать, например, при написании журналистских статей.