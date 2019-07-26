Пт, 26.07.2019
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  • Гомеопатии – нет! Европейские организации начали борьбу с псевдомедициной

Гомеопатии – нет! Европейские организации начали борьбу с псевдомедициной

Manifestile kutsutakse alla kirjutama teadlasi ja tervishoiutöötajaid, kes pooldavad ja rakendavad oma töös teaduspõhiste meetoditega saadud informatsiooni.

ФОТО: Andriy Popov / PantherMedia / Andriy Popov

Поддерживающие доказательную медицину объединения создали манифест, направленный на борьбу с псевдонаучной медициной. Ведется сбор подписей среди ученых и медицинских работников, поддерживающих доказательную медицину, передает ERR Novaator.

Манифест был инициирован рядом организаций третьего сектора, которые тем или иным способом сталкивались с псевдонаучным лечением. К примеру, среди инициаторов есть ассоциация, объединяющая людей, пострадавших от псевдомедицины, а также организации, объединяющие скептиков, экспертов фармацевтики, основанной на доказательной медицине, врачей и ученых.

К манифесту призывают присоединиться ученых и работников системы здравоохранения, которые поддерживают и используют в работе информацию основанную на доказательной медицине. В более широком смысле с помощью манифеста хотят создать сеть контактных лиц, которых можно было бы использовать, например, при написании журналистских статей.

Подписавшие манифест, заявляют, что:

  • Научное знание несовместимо с тем, что постулируют различные типы псевдомедицины, как в случае гомеопатии.
  • Европейские законы, защищающие гомеопатию и покровительствующие ей, недопустимы в научно-техническом обществе, уважающем право пациентов не быть обманутыми.
  • Гомеопатия – самая известная псевдонаука, но не единственная и не самая опасная. Другие, такие, как иглоукалывание, целительство «рейки», Новая Германская Медицина, иридодиагностика, биомагнетизм, ортомолекулярная терапия и многие другие, набирают силу и приводят к жертвам.
  • Необходимо принять меры по противодействию псевдомедицине, поскольку она не безвредна и наносит ущерб тысячам людей.
  • Европа должна работать над созданием законодательства, которое поможет остановить эту проблему.

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