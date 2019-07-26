Гомеопатии – нет! Европейские организации начали борьбу с псевдомедициной

Поддерживающие доказательную медицину объединения создали манифест, направленный на борьбу с псевдонаучной медициной. Ведется сбор подписей среди ученых и медицинских работников, поддерживающих доказательную медицину, передает ERR Novaator.
Манифест был инициирован рядом организаций третьего сектора, которые тем или иным способом сталкивались с псевдонаучным лечением. К примеру, среди инициаторов есть ассоциация, объединяющая людей, пострадавших от псевдомедицины, а также организации, объединяющие скептиков, экспертов фармацевтики, основанной на доказательной медицине, врачей и ученых.
К манифесту призывают присоединиться ученых и работников системы здравоохранения, которые поддерживают и используют в работе информацию основанную на доказательной медицине. В более широком смысле с помощью манифеста хотят создать сеть контактных лиц, которых можно было бы использовать, например, при написании журналистских статей.
Подписавшие манифест, заявляют, что:
- Научное знание несовместимо с тем, что постулируют различные типы псевдомедицины, как в случае гомеопатии.
- Европейские законы, защищающие гомеопатию и покровительствующие ей, недопустимы в научно-техническом обществе, уважающем право пациентов не быть обманутыми.
- Гомеопатия – самая известная псевдонаука, но не единственная и не самая опасная. Другие, такие, как иглоукалывание, целительство «рейки», Новая Германская Медицина, иридодиагностика, биомагнетизм, ортомолекулярная терапия и многие другие, набирают силу и приводят к жертвам.
- Необходимо принять меры по противодействию псевдомедицине, поскольку она не безвредна и наносит ущерб тысячам людей.
- Европа должна работать над созданием законодательства, которое поможет остановить эту проблему.