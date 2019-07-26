Ученые выяснили, как конопля снижает боль

Научное открытие сделали исследователи Гвелфского университета, которые надеются в будущем создать природное болеутоляющее, у которого нет свойственного многим обезболивающим риска возникновения зависимости.

Участвовавший в исследовании профессор отдела молекулярной и клеточной биологии Тарик Актар сказал, что в лечении сильной и хронической боли нужно найти альтернативу опиоидам: «Обнаруженные молекулы не являются психоактивными, а занимаются источниками воспаления, что делает их идеальным болеутоляющим».

Исследователи использовали биохимию и геномику, чтобы четко определить, как конопля производит две важные молекулы: конфлавин А и конфлавин В. Эти молекулы открыли в 1985 году, когда ученые заметили их противовоспалительные свойства. Тогда также было замечено, что молекулы в состоянии снижать воспаление почти в 30 раз эффективнее, чем такое же количество аспирина.

И все же в течение нескольких лет работа частично стояла на месте, поскольку исследование конопли было перерегулировано. Теперь ученые занимаются ее изучением в Канаде легально, продвинулась и геномика.

Сейчас в случае хронической боли часто используют опиоиды, которые блокируют рецепторы боли в мозгу. Но с этим сопряжены риски возникновения побочных эффектов и зависимости. Конфлавины работают по иному принципу, снижая боль уменьшением воспаления. Но эти полезные молекулы находятся в растениях конопли в таких мизерных объемах, что даже с генной технологией невозможно заставить растения производить их в нужных для лечения количествах.