Мужчина умер после посещения аквапарка: его мозг разъела бактерия

Об этом происшествии пишет издание Mirror. Мужчина по имени Эдди Грей посетил вместе с друзьями популярный аквапарк Fantasy Lake в Северной Каролине. Он скончался спустя несколько дней после этого. Медики констатировали, что смерть мужчины стала следствием проникновения в мозг пожиравшего его микроорганизма - амебы Неглерия Фоулера. В организм американца она попала с водой через нос, передает MedikForum.

В своем комментарии к трагическому случаю временный директор Департамента здравоохранения округа Камберленд Дуэйн Холдер отметил, что по сравнению с обычным плаванием в воде прыжки в нее, ныряния с большой высоты и резкие погружения в воду представляют собой гораздо более ощутимую опасность.

По словам эксперта, нырять и прыгать в воду следует с зажимами и пробками для носа, либо закрывая нос руками.

Ученые отмечают, что способная пожирать мозг бактерия опасна, если она проникает в организм именно через нос. Ее попадание происходит с водой через рот, смертельной угрозы она не представляет.