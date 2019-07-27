Использование мобильных телефонов и ожирение оказались связаны

Если человек каждый день проводит не по одному часу, сидя со смартфоном, он находится в группе риска развития ожирения. Было установлено: студенты, проводившие по 5 часов и более с телефонами, на 43% чаще приобретали проблемы с весом по сравнению со сверстниками, сидевшими с телефоном меньше времени, передает MEDdaily со ссылкой на The Daily Mail.