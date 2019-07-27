Использование мобильных телефонов и ожирение оказались связаны

Если человек каждый день проводит не по одному часу, сидя со смартфоном, он находится в группе риска развития ожирения. Было установлено: студенты, проводившие по 5 часов и более с телефонами, на 43% чаще приобретали проблемы с весом по сравнению со сверстниками, сидевшими с телефоном меньше времени, передает MEDdaily со ссылкой на The Daily Mail.
Примерно 25% человек с лишним весом и почти 5% лиц с полноценным ожирением тратили на телефон более 5 часов. Люди с зависимостью от телефона в два раза чаще пили сладкие напитки, ели фастфуд, конфеты и в два раза реже тренировались.
По словам ученых из Университета Симона Боливара, частое использование телефона связано с малоподвижным образом жизни, что грозит не только проблемами с весом, но диабетом, болезнями сердца, раком, проблемами со стороны скелетно-мышечной системы и даже преждевременной смертью. При этом известно, что использование телефонов в темное время суток нарушает обмен веществ, сон и ослабляет самоконтроль.