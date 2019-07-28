В 12 лет жительница Финляндии заболела нарколепсией из-за прививки. Но веру в вакцинацию не потеряла

В то же время Амалии стало крайне сложно просыпаться и засыпать. Она начала хронически опаздывать в школу и засыпать на уроках. Она пыталась бороться с этим, делая записи, как заведенная.

«И все равно я засыпала, а потом внезапно просыпалась от испуга и смотрела на записи. Вместо них я видела неопределенные черточки, хотя мне казалось, что я все записывала правильно», – сказала Амалия.

Самостоятельная диагностика

Врач, к которому обратилась семья, предположил, что дело в осеннем переутомлении. Потом стали подозревать гипотиреоз, то есть недостаток гормонов щитовидной железы. Анализы и медицинские исследования назначались одни за другими. В итоге Амалия сама спросила у доктора, не может ли это быть нарколепсией. Она слышала об этой болезни по телевизору, и к своему удивлению обнаружила, что ее симптомы практически полностью соответствуют описанию.

«Врач сказал, что этого не может быть, потому что нарколепсия – это очень редкое заболевание», – отметила девушка.

После нескольких месяцев анализов Амалию направили в Университетскую больницу Тампере на полисомнографию, то есть исследование сна. К ее голове прикрепили датчики, которые регистрировали работу мозга, пока она спала. Амалия спала очень неспокойно и прерывисто, как это характерно для нарколептиков. В итоге диагноз подтвердился.

Диагноз подтвердился, а жизнь кардинально изменилась. Теперь она должна была спать днем и бросить увлечение футболом, потому что после тренировки девушка была так вымотана, что засыпала прямо в раздевалке в спортивной одежде.

Друзья практически перестали с ней общаться, потому что Амалия все время была усталая и в плохом настроении. Опоздания, сон на уроках и наличие странного и редкого заболевания только усугубляло ее положение.

Сонный ступор

Амалии и до заболевания нередко снились кошмары, а в результате нарколепсии они развились в целые сонные параличи.

«Во время них я вижу галлюцинации и не могу двигаться. Слышу странный и пугающий звук, похожий на шипение или шуршание. Сейчас я уже знаю, что как только начинаю его слышать, надо ущипнуть себя настолько сильно, чтобы проснуться», – рассказала Амалия.

Во время сонного паралича (или сонного ступора) девушка видит фигуру, которая стоит в ее комнате. Ее парализует страх, и она не может двигаться.

«Однажды это была монахиня. Она подходила все ближе и ближе, а я не могла пошевелиться. В другой раз это был пожилой китаец, который улыбался мне из противоположного конца комнаты. Иногда бывают пауки, выползающие отовсюду», – сказала она.