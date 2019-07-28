Неврологи разобрались в работе гормона любви

Окситоцин известен как «гормон любви». Он важен для формирования социального и материнского поведения, выделяясь во время секса, объятий, при общении матери и ребенка. Причем, доказали исследования, в мозге женщин есть клетки, активируемые окситоцином. У мужчин таких клеток нет. Открытие было сделано по итогам исследования самок мышей, передает MEDdaily со ссылкой на Medical Express.