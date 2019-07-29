Медики назвали огурцы заменой аспирина

Проведённое исследование показало, что огуречная вода оказывает противовоспалительное действие, схожее с действием ацетилсалициловой кислоты (аспирин), но без негативного воздействия на желудок.

Благодаря этой особенности огурцы особенно рекомендуется употреблять пожилым людям. Существует даже «огуречная диета», которая приостанавливает потерю мышечной массы, возникающую при старении организма, и является отличной профилактикой остеопороза — хрупкости костей. Помогают огурцы и при признаках приближения гипертонии, инсультов и сердечно-сосудистых заболеваний.