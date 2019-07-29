На Хийумаа еще один человек заразился клещевым энцефалитом через молоко

В середине июля на Хийумаа трое детей заболели энцефалитом, на сегодняшний день они выздоравливают. Тем не менее, был добавлен еще один случай энцефалита, пишет Postimees Tervis.
Вчера Департамент здоровья заявил, что, согласно их записям, еще один мужчина, который пил козье молоко на той же ферме, в настоящее время находится в больнице. Одно подозрение на энцефалит не подтверждено, а одно еще не подтверждено в лаборатории, пишет Hiiu Leht.
По данным Департамента, отдельные случаи заражения через молоко регистрируются каждый год, но употребление молока от зараженного животного также может вызвать более масштабную эпидемию. Так было, например, в 2005 году, когда в Таллинне 37 человек заразились клещевым энцефалитом, так как пили сырое козье молоко в одном из торговых центров.
Клещевой энцефалит является клещевым вирусным инфекционным заболеванием. Передача вируса людям осуществляется клещами путем сосания крови. Вирусы могут также распространяться на людей при употреблении непастеризованного молока или молочных продуктов от зараженного животного (такого как коза или корова).