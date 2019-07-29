На Хийумаа еще один человек заразился клещевым энцефалитом через молоко

Вчера Департамент здоровья заявил, что, согласно их записям, еще один мужчина, который пил козье молоко на той же ферме, в настоящее время находится в больнице. Одно подозрение на энцефалит не подтверждено, а одно еще не подтверждено в лаборатории, пишет Hiiu Leht.

По данным Департамента, отдельные случаи заражения через молоко регистрируются каждый год, но употребление молока от зараженного животного также может вызвать более масштабную эпидемию. Так было, например, в 2005 году, когда в Таллинне 37 человек заразились клещевым энцефалитом, так как пили сырое козье молоко в одном из торговых центров.