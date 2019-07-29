Высокий уровень эстрогена в матке и повышенный риск аутизма связаны

Университет Кембриджа и Институт Стейт Серум проанализировали амниотическую жидкость, с точки зрения концентрации половых гормонов - эстрогенов (эстрадиола, эстриола и эстрона), передает MEDdaily со ссылкой на Mirage News.
В исследовании учитывали образцы жидкости, забранные у беременных женщин, родивших детей с аутизмом и без этого расстройства. Все типы эстрогенов были значительно повышены на стадии внутриутробного развития, если у детей развивался аутизм. У здоровых детей этого не отмечалось.
Высокий уровень пренатальных показателей эстрогенов предсказывал развитие аутизма еще точнее, чем повышенный уровень пренатальных показателей андрогенов вроде тестостерона. Есть основания полагать, что эстрогены производят эффект на генетические факторы и вместе влияют на развивающийся мозг ребенка.