Высокий уровень эстрогена в матке и повышенный риск аутизма связаны

В исследовании учитывали образцы жидкости, забранные у беременных женщин, родивших детей с аутизмом и без этого расстройства. Все типы эстрогенов были значительно повышены на стадии внутриутробного развития, если у детей развивался аутизм. У здоровых детей этого не отмечалось.