Скончался советский разведчик Анатолий Баронин, спасший мир от неизвестной смертельной болезни

Он вспоминал, что за время работы в Африке был свидетелем четырех государственных переворотов и одной гражданской войны: "Первый раз это произошло в 1966 году в Гане, где я в то время был уже заместителем резидента советской разведки. По нашим меркам, он носил антисоветскую направленность и был инспирирован извне. В три часа ночи началась стрельба. Нужно было срочно ехать в посольство и информировать Москву. Сначала сел в машину, но затем передумал, решил, что пешком безопаснее. Всю дорогу, а это около километра, вокруг хаотично летали трассирующие пули. Все остальные дни тоже приходилось проводить на улицах, чтобы докладывать реальную картину, даже подвозить солдат с оружием".

"В следующий раз, уже в другой стране, как-то во время очередного путча поздно вечером возвращался на машине домой после встречи с источником. Неожиданно останавливает военный патруль. Автомат Калашникова в грудь, обыскивают. Начинаю протестовать, объяснять, что я дипломат, показываю на номера автомобиля, предъявляю паспорт. Никакой реакции, даже наоборот, раздражаются, передергивают затвор и кладут палец на спусковой крючок. В это время я замечаю, что сержант пытается что-то прочитать в моем паспорте, держа его вверх ногами. Ну, думаю, плохи мои дела, раз ребята даже в школе не учились. К счастью, неожиданно подъехал офицер, быстро во всем разобрался, извинился за подчиненных, мол, что с них возьмешь, безграмотные. Напоследок у меня еще хватило сил шутить, что чуть не схлопотал пулю из своего же автомата. Посмеялись, обнялись, и я в холодном поту поехал дальше", - говорил Баронин.

Рассказывая о том, как же его раскрыли, разведчик, которого немецкий журнал "Штерн" назвал вас выдающимся мастером шпионажа, говорил: "Это было в 1970 году. Тогда в Англию перебежал наш разведчик Олег Лялин и начал сдавать информацию обо всех, кого он знал. Оказалось, что мы вместе с ним проходили языковую подготовку в разведшколе, занимались в одной аудитории. Правда, настоящей моей фамилии он не знал, мы ведь там находились под другими. А вот по фотографии опознал. Сразу после его побега из Москвы во все резидентуры направили запросы с целью узнать, с кем и при каких обстоятельствах пересекались с ним пути. Я сообщил все как было, и меня по ряду соображений отозвали на родину - от греха подальше. К тому же вскоре в английской прессе появились публикации, где наводились списки фамилий расшифрованных советских разведчиков, в том числе и моя".

Правда на этом его карьера резидента не закончилась: "Через некоторое время мне довелось еще несколько лет работать резидентом советской разведки в Либерии. Официально ведь эти списки, расшифровки опровергались. Реакция была одной: все это клевета на советских дипломатических работников".

Когда в 1986 году Баронин приехал в Киев, то в Чернобыле как разгрянула катастрофа. "Как только взорвался Чернобыль, мое начальство пригласило меня к себе. "Может, не поедешь?" - спрашивает. Говорю: "Я не сволочь". Здесь уже было дело чести", - вспоминал разведчик.

Когда Баронин вышел в запас в 1991 году, ему было 59 лет. "Поначалу соображал - кем быть? Пошел в одну конторку - чувствую, в ней пахнет воровством. Пошел в другую - такое же впечатление. Еще походил немного - решил: нет, не буду отрываться от службы. Пошел в отдел кадров. И первый зам. начальника кадров тут же, при мне, позвонил в Академию (Институт Службы внешней разведки Украины - прим. ред.), тогда это еще был институт подготовки кадров, и сказал руководству: "Вот я к вам хорошего человека направляю". В тот же день появился в институте - и тут же был зачислен". В Институте он читал будущим украинским разведчикам теорию разведывательной деятельности, основам - как быть шпионом.