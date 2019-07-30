Названы три продукта, на которых нельзя экономить

Эксперты по здоровому питанию рассказали о трех продуктах, на которых нельзя экономить, а тем более - полностью от них отказываться, поскольку аналогов им не найти..

"Исключение из рациона этих продуктов или замена их может обернуться крайне негативными последствиями для организма и состояния здоровья", - высказали специалисты свою точку зрения на страницах электронной газеты "Век".

В частности, врачи порекомендовали регулярно есть мясо, и подсказали, что употреблять этот продукт лучше всего по системе "день через день".

Согласно данному методу, дни употребления мяса или птицы нужно чередовать с днями, когда употребляются растительные продукты, богатые белком, - он помогает сохранить и здоровье, и бюджет.

Также, отмечают эксперты, не стоит экономить на сладостях и выпечке.

"Это может показаться странным, но, согласитесь, немногие люди могут полностью отказаться от этих продуктов. Поэтому важно употреблять только очень качественные сладости", - пояснили эксперты.

Они напомнили, что дешевые сладости часто являются источником вредных трансжиров.