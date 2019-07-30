Боровшийся с раком мужчина оставил Фонду лечения рака солидное наследство

Фонд помощи больным раком «Подаренная жизнь» получил щедрое пожертвование на банковский счет – 4000 евро.
Вскоре стало ясно, что пожертвование пришло от покойного. Проживавший в Вильянди Кальо в 2016 году составил завещание, в котором обозначил, что вышеуказанная сумма должна отойти фонду помощи больным раком. Речь идет о первом наследстве, полученном фондом «Подаренная жизнь».
Работавший мелиоратором Кальо уже в пожилом возрасте боролся с раком простаты. Он ушел из жизни весной этого года, а перед смертью он пожелал сделать кому-то подарок – шанс получить помощь в борьбе с раком. Об этом говорится на странице фонда.
«Мы очень благодарны Кальо за его бескорыстное, вдохновляющее решение», – сказали в фонде.