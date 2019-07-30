Соединение из красного вина вылечит депрессию и тревожность одновременно

Испытания на мышах показали: ресвератрол, содержащийся в шкурке винограда, блокирует энзим, который вызывает депрессивное и тревожное поведение. Когда соединение давали мышам в больших дозах (до 10 миллиграммов на килограмм тела; для человека потребуется доза в 700 миллиграммов), оно производило эффект, сравнимый с лекарствами, передает MEDdaily со ссылкой на The Daily Mail.