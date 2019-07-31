Исследование: в Эстонии более трети работников регулярно контактирует с табачным дымом

Неожиданно выяснилось, что пассивных курильщиков, т. е. работников, которые контактируют с табачным дымом из-за коллег, больше, чем самих курильщиков на рабочем месте, говорится в пресс-сообщении CVKeskus.ee.

Из последнего исследования выяснилось, что 35 % работников в Эстонии часто (как минимум два раза в неделю) контактируют с табачным дымом. 17 % работников, контактирующих на работе с табачным дымом, сами являются курильщиками, а 18 % – пассивные курильщики, которым приходится регулярно дышать загрязненным табачным дымом воздухом из-за курящих коллег.

Больше всего пассивных курильщиков насчитывается в области промышленности и производства (23 % респондентов), обслуживании клиентов (21 %), секторе механики и техники (21 %). Меньше всего пассивных курильщиков в секторе инфотехнологии, где из-за коллег регулярно дышат табачным дымом 7 % респондентов.

Исследование также показывает большие различия между мужчинами и женщинами. Почти каждый второй мужчина (46 %) часто дышит воздухом, загрязненным табачным дымом. Среди женщин этот показатель намного ниже (27 %). Различия в статистике обусловлены тем, что среди мужчин в два раза больше тех, кто сам курит на работе.

В Соединенных Штатах Америки пассивному курению подвержена пятая часть работников

Согласно данным опубликованного недавно в Соединенных Штатах Америки масштабного исследования (Workplace Secondhand Tobacco Smoke Exposure Among U.S. Nonsmoking Workers), показатели пассивного курения там очень схожи с показателями Эстонии – пятая часть работников в США являются пассивными курильщиками.

В США больше всего работников, пребывающих в загрязненной табачным дымом среде, насчитывается в сфере строительства – около 2,9 миллиона человек. Авторы исследования отметили, что в данном секторе большая часть работ осуществляется на открытом воздухе, где ограничения в отношении курения зачастую не действуют. Однако высоки показатели также в секторах торговли, промышленности, ремонта и обслуживания оборудования, где с табачным дымом контактируют 65 % работников.

Авторы исследования советуют установить на рабочем месте более строгие ограничения в отношения курения, которые сократили бы долю пассивных курильщиков и способствовали бы сохранению здоровья работников. В проведенном в Эстонии исследовании всего 2 % работников строительного сектора ответили, что у них на работе курение запрещено.