Нейрофизиологи из США научились «читать мысли» человека

«Читать мысли» нейрофизиологи научились после того, как попытались не выискивать в сигналах мозга некие «звуки», которые формировались бы в слова и буквы, а догадались раскодировать «инструкции» для мускулов рта, гортани языка и голосовых связок, рассказали в Nature Communications, на которых ссылается News.ru. Таким образом, они определили, как именно происходит формирование речи.

Эту же методику учёные применили и в других областях мозга, которые отвечают за обработку информации из органов слуха. В результате они создали алгоритм, способный понять команды мозга и «объяснить» его компьютеру. Тот, в свою очередь, может преобразовать «подслушанные» мысли в текст.