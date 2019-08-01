Маленькому Сандеру нужна ваша помощь, чтобы приобрести жизненно необходимый аппарат

Сандер родился на крайне раннем сроке и пережил инфаркт головного мозга, из-за этого и других сопутствующих проблем у него нарушен глотательный рефлекс и рефлекс кашля, часть проглатываемой слюны попадает ему в легкие и возникают легочные инфекции. Чтобы жизнь мальчика не подвергалась опасности, ему приходится находиться в больнице. Но этого, по словам врачей, можно было бы избежать, если бы у ребенка был дома аппарат для откашливания. Дорогое устройство стоит около 6000 евро, приобрести его семье, где растет ребенок с глубокой инвалидностью, не под силу.

Необходимый Сандеру аппарат для откашливания – пятый по счету жизненно важный аппарат, который помогают приобрести для маленьких детей люди, жертвующие Детскому фонду. Большое, большое спасибо за это!

«В начале лета добрые люди помогли приобрести откашливатель для пятилетней Марие-Хелеэн, парализованной ниже шеи, теперь помощь нужна Сандеру. Детский фонд очень надеется, что государство быстро сформирует свою позицию относительно финансирования покупки жизненно важных устройств и аксессуаров к ним и начнет их компенсировать. Не может сохраняться ситуация, при которой жизнь больных детей зависит от пожертвований», - прокомментировала возникшую ситуацию руководитель по стратегии TÜK Lastefond Сийри Оттендер-Паасма.

«Важно понять, что семья больного ребенка не должна брать кредит для покупки жизненно важного медицинского прибора или оказываться из-за этой покупки в трудном материальном положении», - добавила Оттендер-Паасма, призвав нуждающиеся в помощи семьи больше обращаться к Детскому фонду.

Помочь могут все

Купить маленькому Сандеру крайне необходимый аппарат можно помочь, сделав пожертвование на счет Детского фонда Клиники Тартуского университета (SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond) и указав в качестве пояснения «Sander».

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