Самой юной обратившейся в Центр помощи жертве сексуального насилия было всего два года

По словам заведующей отделом помощи жертвам и профилактики Департамента социального страхования Кеэте Янтер, речь не идет о том, что люди стали осуществлять больше насилия. «Скорее, выросла информированность о том, что такое сексуальное насилие и что есть место, где можно получить помощь в таких случаях», - сказала она.

В центр кризисной помощи могут обращаться все пережившие сексуальное насилие или подозревающие об этом люди вне зависимости от пола и возраста.

Средний возраст обратившихся в центр в первом полугодии составил 24 года. Самому юному было всего два года, самому возрастному – 57.

По статистике центра, в основном насилие проявляют случайные знакомые, с которыми женщина впервые встретилась в тот же день. Однако среди насильников встречаются и члены семьи, и близкие знакомые. «Часто это происходит во время вечеринок и совместного времяпрепровождения. Хотя почти у трех четвертей жертв были обнаружены повреждения, сексуальное насилие может произойти и без нанесения физических травм», - сказала Янтер.

Центры кризисной помощи жертвам сексуального насилия находятся в Таллинне - в Западно-Таллиннской центральной больнице (Сыле, 23), в Тарту – в Клинике Тартуского университета (Л. Пуусепа, 8), в Пярну – в Пярнуской больнице (Ристику, 1)и в Кохтла-Ярве – в Ида-Вируской центральной больнице (Ильмаяама, 12).

Услуга бесплатна и доступна нуждающимся круглосуточно. В центр кризисной помощи можно обратиться без направления. Не важно также, обращалась ли жертва уже в полицию, собирается она это делать или нет.

«Примерно половину людей направляет в Центр кризисной помощи полиция, остальные приходят сами. Почти все обратившиеся хотели попасть к гинекологу или инфекционисту, а также поддержки психолога», - сказала Янтер. В первом полугодии через центр пережившим сексуальное насилие было предложено около 260 визитов к врачу и психологу. По словам Янтер, в центр стоит обращаться как можно скорее, поскольку так помощь будет максимально эффективной. «Но и пережитое в прошлом сексуальное насилие может мешать повседневной жизни. Чтобы получить помощь, всегда можно обратиться к ближайшему специалисту по помощи жертвам или позвонить по круглосуточно работающему кризисному телефону Департамента социального страхования 116 006», - добавила она.