Назван эффективный способ предотвратить рак кожи

В исследовании приняли участие 125 тысяч человек, в том числе 75 тысяч медсестер и 50 тысяч медицинских работников мужского пола. Средний возраст добровольцев достигал 50 лет. Испытуемые предоставили исследователям информацию о их рационе питания и употребляемых пищевых добавках. У четырех тысяч человек в течение более 25 лет развился плоскоклеточный рак кожи.

Оказалось, что высокий уровень витамина А снижает риск злокачественной опухоли примерно на 15 процентов, большая часть витамина поступает из пищи. Он содержится в батате, моркови, горохе, сладком красном перце, брокколи, шпинате, молочных продуктах, рыбе и мясе, особенно, в печени. Однако ученые советуют не употреблять больше 10 тысяч международных единиц (МЕ) витамина А в виде добавок в день.