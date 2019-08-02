Количество случаев заражения ВИЧ в Эстонии по-прежнему снижается

Цель программы действий в сфере ВИЧ – свести число новых случаев на средний по Европейскому союзу уровень, то есть до 100 случаев в год.

«За год распространение ВИЧ в Эстонии уменьшилось, семейные врачи проводят все больше тестов на ВИЧ, а также улучшились возможности прохождения экспресс-тестов. Для людей, живущих с таким диагнозом, предоставляются наиболее современные возможности лечения, а также улучшилась доступность услуг кейс-менеджмента. В последние годы дополнительные денежные средства, которые были направлены на профилактику и расширение возможностей лечения ВИЧ, помогли сократить распространение заболевания, однако для достижения цели мы должны и дальше выполнять последовательные шаги», – сказал министр социальных дел Танель Кийк.

Начиная с 2017 года семейные врачи могут проводить тесты на ВИЧ вне обычного фонда исследований. В 2017 году благодаря пройденным тестам у семейных врачей было выявлено 13% из новых случаев заражения и в 2018 году – 11%.

В 2017 году была заметно расширена возможность использования экспресс-тестов на ВИЧ, что особенно важно для уязвимых групп. Экспресс-тест показывает результат за считанные минуты и при необходимости человека направляют в медицинское учреждение на подтверждение результата анализа.

В 2018 году в Таллинне и Ида-Вирумаа начали разъезжать автобусы, предлагающие возможности обмена шприцев, консультирования и экспресс-тестирования на ВИЧ.

Начиная с 2018 года для людей, живущих с ВИЧ, доступно наиболее современное лечение, которое удобно вводится и у которого меньше побочных эффектов, а также которое помогает быстрее подавить вирус в организме. Также в 2017 году увеличили объем услуг кейс-менеджмента в медицинских учреждениях, предлагающих лечение в Таллинне, Тарту, Йыхви и Нарве.